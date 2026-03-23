相続は、財産の額だけでなく「何を引き継ぐか」によって負担の大きさが変わります。特に不動産中心の相続では、評価額と手元資金の差が問題となり、納税資金の確保に苦慮するケースも少なくありません。国税庁の資料でも、相続財産に占める土地の割合は大きく、資産構成によっては相続後に資金繰りの問題が顕在化することが示されています。「資産はあるのに払えない」不動産相続で直面した納税資金の壁「相続って、もっと後の話だ