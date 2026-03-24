【Pokémon Champions】 Nintendo Switch版 4月8日 配信予定 基本プレイ無料（一部アイテム課金あり） ポケモンは、Nintendo Switch版ポケモンバトルゲーム「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」を4月8日に配信する。価格は基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）。 「ポケモンチャンピオンズ」は、「ポケットモンスター」シリーズのポ