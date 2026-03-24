天ぷらや味噌あえで楽しむことが多い「ふきのとう」。知っている食べ方はこの2つだけ…という人が多いのでは。じつは、定番以外の味つけや組み合わせでもおいしく楽しめます。今回は、いつもと違うふきのとうの食べ方を5つ集めました。 ▼口に含むと春の香りがあふれ出す 味噌と豚肉のうまみでふきのとうの苦みがまろやかに。 ▼糸こんにゃくと甘辛く炒めた一品 噛みごたえのある糸こんにゃくと組み合わせると、春の香りがあふ