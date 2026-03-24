初回に1死も取れずに降板「本当に試合の時の技術的なところ」ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発登板した。初回は1死も奪えずにマウンドを降りた。オープン戦の特別ルールで再登板したものの、2回0/3を投げて8四死球5失点。試合後、取材に応じ「シーズンとスプリングトレーニングはまた別なので、そこはこうしっかり切り替えたい」と話した。大乱調だった。初回先頭