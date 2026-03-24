コスプレイヤーやコスプレ衣装の作品をピックアップ！世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が3月28日（土）、29日（日）に東京ビッグサイトで開催！会場内に設けられたコスプレエリア「コスプレイヤーズワールド」には、世界中のコスプレイヤーが集結します。その開催を記念して、【週プレ グラジャパ！】では、週プレとヤングジャンプの数ある写真集のなかから、コスプレイヤーやコスプレ衣装の作品をピックアップ。2