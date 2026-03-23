濃厚な豚骨醤油スープが特徴のラーメンジャンル「家系」。源流の「吉村家」が「ピザハット」とコラボして「家系ラーメンピザ」を出すなど、様々な角度から人気を博しています。そんななか、筆者はヴィレッジヴァンガードにて、ラーメンではない“家系”を発見しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■味濃いめ、油多め、おろしニンニク使用！「横浜家系カレー」はガッツリ寄りの味付けこのほど筆者が発