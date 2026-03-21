子どもが何かに挑戦して、うまくできたときは褒めたいですよね。親に褒められると、子どもは自信を持つことができるでしょう。でもいつも成功するとは限りません。失敗したときの対応に悩むことはないでしょうか。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『子どもが取り組んだことに対して、成功しても失敗しても、褒めることは自己肯定感を高めるのによいのだろうなと思う。でも、褒めてばかりではなく、間