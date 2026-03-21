〈年々増加する、訪日外国人や就労目的の在留外国人たち。今、彼らの間で日常的に使われているアリペイやWeChat Payなどの「中国系スマホ決済」が、脱税やマネーロンダリングの温床になるリスクが指摘されている。驚くべきは、日本国内での買い物や飲食であっても、政府当局が資金の流れをまったく把握できなくなる恐れがあるという点だ。私たちの見えないところで一体何が起きているのか。国会でも議論になり始めた、決済アプリの