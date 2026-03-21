研究者も「信じられない...」と驚く新たな変異株が出現。新たなオミクロン「BA.3.2」とは？（イラストはイメージです）連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第166話忘れられたはずの変異株が、再び姿を現した――。少年漫画の伏線回収のように、新型コロナの系譜に潜んでいた「BA.3」とは？【図表】オミクロン3兄弟が生まれた時期を推定＊＊＊【少年漫画の常套手段と、現在の新型コロナの流行状況】一度は物語から