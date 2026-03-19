トヨタのカーサブスクリプションサービス「KINTO」は、車両代や保険、税金、メンテナンス費用などを月額料金に含めた定額制サービスとして知られている。クルマを“所有する”のではなく、“利用する”という新しいスタイルを提案するサービスだ。 そんなKINTOが契約者向けに開催している体験イベントのひとつが「カートチャレンジ」である。会場は富士スピードウェイのカートコ