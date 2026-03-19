元「ANAのジャンボ機」中部空港の公式SNSアカウントが、「セントレアに大きなお客様がやってきました」と、同空港に飛来してきた珍しい旅客機の写真を投稿。この投稿がSNSの航空ファンの一部で反響を呼んでいます。【画像】えっ…これが中部空港に飛来の「巨大な珍客」全貌です今回飛来したのは、アメリカのアトラス航空のボーイング747−400「N263SG」です。飛来はアメリカ・シンシナティからでした。さらに「N263SG」が国内