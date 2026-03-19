仲本工事さん（2016年11月撮影）「ザ・ドリフターズ」で活躍した故仲本工事さんの妻で歌手の三代純歌さんが、「週刊新潮」の記事で名誉を毀損されたとして、発行元の新潮社に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、記事に人格をおとしめる表現があったとして110万円の支払いを命じた。判決によると、週刊新潮は2022年10月〜23年5月に複数の記事で三代さんを「モンスター妻」と表現。仲本さんの死去後に事務