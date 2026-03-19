フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。3月19日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が恒例の新聞読み比べの結果を発表した。 プチ鹿島「今日はですね、『“高市総理の国会運営”というテーマで読み比べたら、思わず笑ってしまいました！』という、読み比べは楽しいなという話