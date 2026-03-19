ミニストップが2026年3月2日に、「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」を全国の店舗で数量限定で発売します。価格は税込343円。人気ホットスナック「クランキーチキン」と株式会社天乃屋の人気ロングセラー米菓「天乃屋の歌舞伎揚」とのコラボ商品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回のコラボは株式会社天乃屋監修のもと、「歌舞伎揚」の風味を再現。濃口醤油や赤砂糖を使ったあの独特の甘じょっぱ