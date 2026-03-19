Gakkenより、2026年3月12日に『らぶキャラvol.57』が発売された。シールちょう&シール2枚が付録する、シールたっぷりスペシャル号だ。＞＞＞付録のシールちょう＆シールセットをチェック！（写真5点）『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌。今回の『らぶキャラ』は、シールスペシャル号！付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさん。注目は