旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数80万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が18日、自身のXを更新。グラビアから撤退した理由を明かした。いけちゃんは昨年12月に発売した写真集「Afterglow」（講談社）を最後に、グラビア活動を引退。いけちゃんは自身のXで「前田敦子の写真集もミャクミャクの写真集も(？)なんか凄いな............」と書き出した。続けて「おまえらでそんな身体張るなら並の