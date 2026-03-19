第６回ＷＢＣがベネズエラの優勝で閉幕し焦点が移っていく中、早くも２０２８年ロサンゼルス五輪（ＬＡ２８）の野球競技に不穏な火種が浮上した。英発祥のスポーツ専門メディア「インサイド・ザ・ゲームズ」は、ＭＬＢ選手会（ＭＬＢＰＡ）の事実上のトップとして暫定専務理事に就いたブルース・マイヤー氏（６４）が、２７年の労使交渉が決裂して試合中止を伴うストライキやロックアウトに発展した場合、ＭＬＢスターのロス五輪