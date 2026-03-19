日本代表の森保一監督（57）が19日に発表される英国遠征の日本代表メンバーに、センターバックを大量招集する方針であることが分かった。関係者によれば冨安健洋（27＝アヤックス）、伊藤洋輝（26＝Bミュンヘン）の復帰組を含め、通常より多い7選手が呼ばれるもよう。26年W杯メンバー発表前最後のテストマッチ2試合で、離脱中の板倉らも含めた海外組9人の熾烈（しれつ）なラストサバイバルが繰り広げられる。森保ジャパンのサ