ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月18日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演した。不動産の賃料が上がり続ける中、「買うことと借りること、どちらがいいのか？」という疑問に答えた。 長野智子「（住居を買うのか借りるのか）どっちがいいんでしょうか？」 佐藤治彦「202