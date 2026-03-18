集英社や講談社などと並ぶ漫画業界大手の小学館。コミック配信アプリ「マンガワン」を巡る不祥事によって、社内に混乱をきたしているという。発覚以降、日増しに世論の風当たりが強まり、最悪の結果を迎える可能性も出てきた。＊＊＊【実際の画像】「無防備で幼い学生が次々と…」被害女性の苦しみが綴られたメッセージ教え子に排泄物を目下、小学館は非常事態となっている。〈自宅への押しかけや脅迫行為を受けている方は