3月19日(木)21:00LIVEスタート予定番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J3がJ2に勝つ方法は？[岐阜×栃木SC:番記者トークライブ]』のLIVE配信を行います。◯出演後藤勝｜ぎふマガ！鈴木康浩｜栃木フットボールマガジン佐藤功｜J論チャンネル