私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトとともに一軒家に住んでいます。先日、私の母が亡くなりました。母が暮らしていたのは独身時代に購入した私名義のマンションです。すると夫が空き部屋になったマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出しました。しかも私の知らないうちに勝手に話をすすめていたようです。そんな提案、到底受け入れることはできません。しかし数週間後、私がマンションの部屋を整理するた