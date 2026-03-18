4月29日（水・祝）に公開される実写版映画『SAKAMOTO DAYS』、豪華キャスト陣の驚異的再現度のビジュアル！激しいバトル！！坂本（目黒蓮）ファミリーの日常のほっこり！？シーンなど、見どころ満載の場面写真25点が公開された。＞＞＞公開された場面写真25点をチェック！（写真25点）2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含