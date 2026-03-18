モジタバ・ハメネイ師＝2018年7月22日、テヘラン/Mehdi Ghasemi/Wana News Agency/Reuters/File（CNN）イスラエル国防軍（IDF）のエフィー・デフリン報道官は17日、記者団に対し、イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師を含む「イスラエル国家に脅威を与える者」は誰であろうと標的にし続けると語った。モジタバ師は就任以来、公の場に姿を見せておらず、発言もしていない。IDFは同師の消息を知っているのかと問いに対し、