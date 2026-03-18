アメリカのトランプ大統領は、イランでの軍事作戦をめぐり「まだ準備ができていないが、我々は近い将来に撤退する」と述べました。トランプ大統領「まだ準備はできていないが、我々は近い将来に撤退することになるだろう」トランプ大統領は17日、イランでの軍事作戦終了後の見通しを問われ、このように述べ、さらに「もし、いま我々が撤退したらイランは復興に10年はかかるだろう」と主張しました。また、トランプ氏は「私にとって