すぐにキレたり、相手によって態度を変えたりする上司の下で働くのはしんどい。投稿を寄せた40代女性（建築・土木技術職）は、職場で社長から理不尽極まりない八つ当たりを受けた。ある日、すでに退職した別の女性社員が担当していた業務内容について社長から聞かれ、ありのままに答えたのだが……。「『分かりません』と答えたら、『は？だから？もうええわ！』とキレられました」だが実際、女性とその退職した社員は部署が異なっ