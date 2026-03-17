ＴＢＳラジオでのコンプライアンス違反が問題となり、昨年１月２７日から芸能活動を自粛しているフリーアナウンサーの生島ヒロシ（７５）が、文化放送の新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（４月５日スタート、日曜・前９時）で復帰することが１７日、発表された。昨年１月、ＴＢＳで２７年続いていた番組が突然終了し、生島は無期限活動休止を発表した。一時は引退を考えていたのは間違いないが、ライバル局・文化放送で