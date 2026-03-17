大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】まるで“進撃の巨人” 超巨漢力士を小兵が撃破190センチを超える巨漢力士と、160センチ台の小兵力士による無差別級対決が序二段で実現。身長差26センチ、体重差は84キロ、2倍以上という驚きの光景に「進撃の巨人みたい」「危険な体格差」と驚きの声が殺到。しかし、結末は体格を技術で凌駕する衝撃の幕切れとなった。序二段九十三枚目・康誠（秀ノ山）が、