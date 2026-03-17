家事を円滑に進めるためにAIを活用している人も徐々に増えつつある昨今。瞬時に私たちの困りごとに対応してくれるAIですが、そんなAIにも「間違いはつきもの」と、書籍『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』の著者の宮崎真理さんは言います。今回、宮崎さんが実際に体験した「AI失敗エピソード」と、AIを活用する際に気をつけたいことについて語ります。※ この記事は『AI×家事毎日