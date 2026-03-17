海外製のゲームや映画の街並み描写で、ときどき見かける“なんちゃって日本”。ニンジャ、ゲイシャ、フジヤマ、カラオケ……さまざまな日本カルチャーが盛り込まれた風景には、日本人にはなかなか生み出せない独特のセンスがあり、好きな人も多いはず。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】そんな外国の人が思い描く“なんちゃって日本”を、リアルに体験できる施設がタイにあるようです。■山手線を思わせる車