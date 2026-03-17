Netflix シリーズ実写版「ONE PIECE」のシーズン2＝ ”INTO THE GRAND LINE” が世界独占配信中。”表情” ”動き” の全てを リアルに表現された実写版チョッパー誕生の裏側に迫るメイキング映像が公開された。『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊 ”麦わらの一味” が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズ