ひとりごはんは気楽ではあるが…「ふたり暮らしからひとり暮らしになって2年余り。わたしの日々の暮らしやごはん作りもがらりと変わりました」これは、2月20日に発売された『わたし思いの自炊ごはん ひとりの料理を楽しむヒント』（こてらみや著／家の光協会）の「はじめに」に書かれていたものだ。著者で料理家のこてらみやさんは、夫の生前、「あれ食べたい！これも食べたい！」という彼の声が、ごはん作りのモチベーションに