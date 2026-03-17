WBCのトーナメント表、日米の決勝対決が前提と主張ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」は史上初の8強敗退に終わった。この結果で、主催者側のたくらみが破綻したとしているのが、韓国紙「朝鮮日報」だ。韓国代表は準々決勝でドミニカ共和国に0-10と大敗し、姿を消した。4大会ぶりに1次ラウンドを突破したものの、世界の壁は高かった。そこで韓国内の話題になったのが、大会トーナメントの組み