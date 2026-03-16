ハンディー型業務用IP無線機「SoftBank A501SJ」が登場！西菱電機製ソフトバンクは26日、携帯電話サービス「SoftBank」における新商品としてデュアルSIMや無線LAN（Wi-Fi）に対応したハンディー型業務用IP無線機「SoftBank A501SJ」（西菱電機製）を発表しています。発売日は2026年3月19日（水）で、価格はオープンとなっており、ソフトバンクの業務用無線サービスに対応したIP無線機の販売代理店にて販売されます。またSoftBank A