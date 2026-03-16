毎日のスキンケアや家事の合間に、気軽に取り入れられるながらケアで、キュッと引き締まった美人顔を目指しませんか？特別な時間をつくらなくても、日常の動作と結びつけることで無理なく習慣化できますよ。今回は、エイジングケアのプロとして人気の村木宏衣さんに、効果的なトレーニングを教えていただきました。姿勢の悪化や筋肉の緊張が「シワ・たるみ」の原因に年齢を重ねるにつれ、気になってくる顔のシワやたるみ。エイジ