TV アニメ『BLEACH』の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が、第3弾となる「破⾯篇」に突⼊。スペシャルビジュアル第3弾が公開された。また「破⾯篇」のアニメ無料配信情報やOPED映像などが続々と公開された。＞＞＞スペシャルビジュアル第3弾をチェック！（写真4点）『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発⾏部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強