銀行員、医師、美容師、今ならパティシエと刑事……日曜夜9時、TBSの看板枠「日曜劇場」は、さまざまな人間ドラマを描いてきた。高視聴率を獲得した作品、社会現象にまでなった作品もあれば、その逆も。また世間では名作という評価だが、期待ほどではなかったものも。【結果一覧】TBS日曜劇場「がっかり」ドラマランキングTOP10老若男女1000人に聞いた「がっかりだった」日曜劇場ランキングを発表。がっかり10位ビューティフ