ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズの第3弾として新キャラクターのぬいぐるみや、キャラクターをデザインしたアイテムが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで3月22日（日）より発売される。＞＞＞ユニベスティーズ新キャラやアイテムをチェック！（写真8点）ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベ