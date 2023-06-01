キムタクの?ＨＥＲＯ伝説?が話題だ。俳優の田中要次が１４日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。木村拓哉（５３）との共演エピソードを語った。ＭＣのメッセンジャー・黒田有から「これで俳優としていける！と思った作品は何か？」と聞かれた田中は２００１年１月のフジテレビ系連ドラ「ＨＥＲＯ」を挙げた。同作は大検から司法試験に合格した茶髪の検事・久利生公平（木村拓哉）が織りなす正義の物語。木村との共演