WBCの1次ラウンドの侍ジャパン。オーストラリア戦（3月8日）で放ったホームランで、日本人単独最多のWBC通算4号となった吉田正尚（32才）。吉田の満面の笑みでより際立ったのが、美しいツヤ肌と白い歯だった。 【写真】美男美女！妻・ゆり香さんの誕生日を祝う侍ジャパン・吉田正尚。他、イケメンぶりも人気の侍ジャパン・周東佑京選手なども「屋外スポーツの野球選手は紫外線を浴びているはずなのに、"ファンデ塗ってる？"