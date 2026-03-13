コミックスはシリーズ累計3500万部を突破！ 「週刊少年サンデー」（小学館）で連載中の山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による大人気コミックを原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が好評放送中。悠久の時を生きる魔法使いフリーレンの「人の心を知る旅」の行方とは？今回は、そんな第2期で魔族との壮絶な戦いを繰り広げることになるゲナウ役・新垣樽助と、メトーデ役・上田麗奈に、それぞれキャラクターを演じた