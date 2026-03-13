3月13日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「防災庁 問われる真価と課題」というテーマで、ジャーナリストの鈴木哲夫氏に話を伺った。 長野智子「防災庁とは関わってらっしゃる？」 鈴木哲夫「要するに専門