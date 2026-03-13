3月13日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、東京新聞の「村岡、大回転で「銀」アルペンスキー女子、本堂１０位」と、読売新聞の「鎖骨くっついてない２度のけが経た村岡桃佳、最多タイ１０個目メダルに「こんなに重かったっけ」」の2紙を取り上げ、大竹がコメントした。 ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第７日（１２日）アルペンスキー女子大回転が行われ、座位で村岡桃佳が銀メダル