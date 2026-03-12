今日12日、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。しばらく寒さが続いた所も、来週以降は気温は上昇傾向です。3月下旬から4月上旬にかけて全国的に気温は「平年より高い」見込みで、いよいよ桜が一気に咲き進むでしょう。比較的晴れて、お花見日和が多くなりそうです。数値予報モデルによる予測結果今日12日(木)、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧(左図)では、高気圧が緩やかにほぼ全国を覆うと