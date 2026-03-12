◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア─メキシコ（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）米国の準々決勝進出が決定した。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組は最終戦となるイタリア─メキシコ戦が行われ、イタリアが勝利。米国は3勝1敗でB組2位が確定し、1次ラウンド突破が決まった。米国は3戦全勝で迎えた前日10日（11日）のイタリア戦に6─8で敗戦。3勝1敗で1次ラウンドを終えた。この