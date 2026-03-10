WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本代表は3月8日、オーストラリア代表と対戦した。4回裏に二死満塁のチャンスでバッターボックスには大谷翔平が立ったが、二塁走者の牧秀悟が牽制でアウト。すぐさま井端弘和監督はチャレンジを要求したが、審判は申告が遅いと判断して認めなかった。試合後の記者会見で井端監督は「申し訳ないことをしたなと思っています。私の反省材料です」と謝罪した。（全2回の第1回）＊＊＊