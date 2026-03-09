大相撲春場所２日目（９日・エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里（二所ノ関）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に寄り切りで敗れ、横綱昇進後初の初日からの２連敗となった。先場所は取り直しの末、敗れた相手にまたも苦杯を喫した。前日は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）に圧力をかけられず、右を差されると、我慢できずに悪癖の引きで自滅。「入り方は良くなかったが、そこまで気にしていない」と振り返っていたが、この日