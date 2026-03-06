元・片付けられない漫画家の午後さん。引っ越しを機にものを減らしたことで、「余白」が生む心地よさに気づいたそうです。今回は午後さんに、快適な部屋づくりの秘訣を教えてもらいました。部屋の「余白」がもたらす、心地よさとは…？ 午後：片づけが苦手だった漫画家。今では部屋の掃除が大好きに 猫：午後家の元飼い猫♂（享年22）。今も作者の心の中にいて、時折作者に喝を入れたり、励ましたりする。