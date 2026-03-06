県内のほとんどの公立中学校で3月6日、卒業式が行われ、卒業生たちが慣れ親しんだ学び舎を後にしました。「卒業生入場」“170人が門出の日を迎えた”「一同起立！」（安西政和校長）「あなたは中学校の過程を修了したのでこれを称します。令和8年3月6日、徳島市・徳島中学校長安西政和」（生徒会長・加藤みな実さん答辞）「毎朝笑顔で迎えてくださった先生、優しく寄り添い、時には厳しく指導してくださった先生、部活動で熱心な指