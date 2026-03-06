3月6日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでクレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト、日本成長戦略会議メンバーの会田卓司氏と、社会保障国民会議について意見を交わした。 寺島アナ「国民民主党の玉木代表はきのう党の会合で、食料品を対